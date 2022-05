Elon Musk: “Se dovessi morire in circostanze misteriose…”. A cosa si riferisce (Di lunedì 9 maggio 2022) “Se morirò in circostanze misteriose, sappiate che è stato bello conoscervi”. Elon Musk ironizza, sarcasticamente, su(l suo) Twitter e risponde direttamente a Dmitry Rogozin, direttore dell’Agenzia Spaziale russa Roscosmos che qualche giorno fa lo aveva accusato di aver fornito al governo ucraino apparecchiature per la comunicazione ad uso militare. Rogozin aveva scritto su Telegram che, stando alla testimonianza del comandante catturato della 36esima brigata dei marines delle forze armate ucraine, le attrezzature Starlink, targate Musk, per la connessione ad internet erano state consegnate al battaglione Azov e ai marines che ancora combattono contro i russi a Mariupol. Nulla di clamoroso, bensì semplici router donati ad enti e organizzazioni locali per connettersi ad Internet. Starlink, tra l’altro, gestisce oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) “Se morirò inmisteriose, sappiate che è stato bello conoscervi”.ironizza, sarcasticamente, su(l suo) Twitter e risponde direttamente a Dmitry Rogozin, direttore dell’Agenzia Spaziale russa Roscosmos che qualche giorno fa lo aveva accusato di aver fornito al governo ucraino apparecchiature per la comunicazione ad uso militare. Rogozin aveva scritto su Telegram che, stando alla testimonianza del comandante catturato della 36esima brigata dei marines delle forze armate ucraine, le attrezzature Starlink, targate, per la connessione ad internet erano state consegnate al battaglione Azov e ai marines che ancora combattono contro i russi a Mariupol. Nulla di clamoroso, bensì semplici router donati ad enti e organizzazioni locali per connettersi ad Internet. Starlink, tra l’altro, gestisce oltre ...

