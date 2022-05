Elon Musk e le minacce dalla Russia: “Se muoio in circostanze misteriose…” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – “Se dovessi morire in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi…”. E’ questo il criptico tweet pubblicato dal Ceo di Tesla e SpaceX Elon Musk sulla piattaforma, da lui recentemente acquistata, che ha provocato subito un’ondata di supposizioni ed ipotesi da parte dei suoi follower. E non è passato inosservato che prima di questo messaggio, lo stesso Musk ha rilanciato quello con cui Dmitry Rogozin, ex vice premier russo, lo condannava e minacciava, per aver fornito, attraverso la compagnia satellitare Starlink, l’accesso Internet al battaglione Azov. “Secondo le nostre informazioni, la consegna dell’equipaggiamento Starlink è stata fatta dal Pentagono”, ha detto Rogozin, affermando che uno dei comandanti della brigata marina catturati dai russi ha detto che i terminali internet della Starlink ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – “Se dovessi morire inmisteriose, è stato bello conoscervi…”. E’ questo il criptico tweet pubblicato dal Ceo di Tesla e SpaceXsulla piattaforma, da lui recentemente acquistata, che ha provocato subito un’ondata di supposizioni ed ipotesi da parte dei suoi follower. E non è passato inosservato che prima di questo messaggio, lo stessoha rilanciato quello con cui Dmitry Rogozin, ex vice premier russo, lo condannava e minacciava, per aver fornito, attraverso la compagnia satellitare Starlink, l’accesso Internet al battaglione Azov. “Secondo le nostre informazioni, la consegna dell’equipaggiamento Starlink è stata fatta dal Pentagono”, ha detto Rogozin, affermando che uno dei comandanti della brigata marina catturati dai russi ha detto che i terminali internet della Starlink ...

