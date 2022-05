“Dovrei indirizzarmi verso la PMA?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 9 maggio 2022) Buonasera, chiedo un suo gentile parere sulla mia situazione. Ho 40 anni e alla mia prima gravidanza (cercata per oltre due anni) ho avuto un aborto interno alla 11esima settimana (gravidanza ferma probabilmente dalla decima da quanto rilevato ecograficamente). Ho dovuto effettuare il raschiamento tre settimane fa. Sono ancora in attesa della mestruazione e ho ancora, sporadicamente, qualche lievissima perdita post raschiamento. Quanto è necessario attendere prima di tentare una nuova gravidanza? E soprattutto, vista la mia età non più giovanissima, il tempo impiegato per questa prima gravidanza e il suo esito, posso ancora sperare di concepire naturalmente e senza problemi, o è meglio indirizzarsi subitola? Grazie L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.