Covid | Pregliasco | in Italia 20 milioni di contagi in autunno ' La mascherina può tornare'

Advertising

Adnkronos : #Covid e nuova variante, Pregliasco: 'Da #BillGates giusto richiamo'. - marcoluci1 : RT @fanpage: '20 milioni di contagi in autunno, occorre prepararsi', la previsione del professor Pregliasco - paola_chiarore : Preglia mette le mani avanti - judytono38 : Pregliasco parlando della vaccinazione autunnale ha ribadito : Quanto alla nuova dose di vaccino contro Sars-CoV-2,… - TelemiaLaTv : Covid: Pregliasco, in autunno ondata 20 milioni di contagi -

... cosa ci possiamo aspettare L'elemento che "inquieta" in questa fase dell'epidemia di- 19 , ... Lo spiega il virologo Fabrizio, docente all'università Statale di Milano, dopo l'...La situazione in Toscana e in Italia. Le difese contro il coronavirus: le autorità proiettano già la situazione in vista dell'autunno.: 'A settembre - ottobre 20 milioni di ...Ecco cosa sappiamo I dati di sorveglianza raccolti nel Regno Unito rivelano una tendenza simile: l'efficacia del vaccino contro il COVID-19 sintomatico è inferiore ... Lo dice, in un'intervista a La ..."Possibili restrizioni o reintroduzione obbligo mascheri "In autunno ci sarà un'ondata di 20 milioni di contagi, un terzo degli italiani, lo dico perché sa ...