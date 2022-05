Borse di nuovo in rosso, euro debole. Spread sopra 200 punti (Di lunedì 9 maggio 2022) In settimana focus su inflazione Usa. In calo il petrolio tra dati Cina e taglio prezzi dell'Arabia Saudita Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 9 maggio 2022) In settimana focus su inflazione Usa. In calo il petrolio tra dati Cina e taglio prezzi dell'Arabia Saudita

Advertising

sole24ore : ?? #Borse di nuovo in rosso, #euro debole. #Spread sopra 200 punti. Attesa per il discorso di #Putin nelle celebrazi… - marcuspascal1 : RT @sole24ore: ?? #Borse di nuovo in rosso, #euro debole. #Spread sopra 200 punti. Attesa per il discorso di #Putin nelle celebrazioni russe… - Interm_Advisory : RT @2didenari: La seconda settimana di maggio non parte bene per i mercati. Facciamo il punto nel consueto spazio di #MeteoBorsa, oggi con… - 2didenari : La seconda settimana di maggio non parte bene per i mercati. Facciamo il punto nel consueto spazio di #MeteoBorsa,… - freesoul978 : RT @sole24ore: ?? #Borse di nuovo in rosso, #euro debole. #Spread sopra 200 punti. Attesa per il discorso di #Putin nelle celebrazioni russe… -