Bono Vox e The Edge a Kiev, cantano sotto le bombe Stand By Ukraine e pregano per la pace (Di lunedì 9 maggio 2022) Bono Vox e The Edge a Kiev cantano sotto le bombe Stand By Me, ribattezzata per l’occasione Stand By Ukraine. pregano per pace in Ucraina e affinché cessi la guerra intrapresa dalla Russia di Putin. pregano affinché vengano salvate vite umane e cessino i massacri le cui immagini fanno il giro del mondo ormai da mesi. Bono Vox e The Edge a Kiev improvvisano una esibizione in una centrale stazione della metropolitana per rendere omaggio ai soldati, a tutti coloro che combattono inseguendo l’ideale della libertà. Regalano una performance a sorpresa nella stazione di Khreshchatyk e quelle immagini toccanti raggiungono tutto il mondo. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)Vox e TheleBy Me, ribattezzata per l’occasioneByperin Ucraina e affinché cessi la guerra intrapresa dalla Russia di Putin.affinché vengano salvate vite umane e cessino i massacri le cui immagini fanno il giro del mondo ormai da mesi.Vox e Theimprovvisano una esibizione in una centrale stazione della metropolitana per rendere omaggio ai soldati, a tutti coloro che combattono inseguendo l’ideale della libertà. Regalano una performance a sorpresa nella stazione di Khreshchatyk e quelle immagini toccanti raggiungono tutto il mondo. ...

