Benedetta Porcaroli rivela: “Sono stata vittima di bullismo” (Di lunedì 9 maggio 2022) . Ecco le parole dell’attrice romana protagonista del film “La scuola cattolica” bullismo: LA STORIA DI Benedetta Porcaroli- Benedetta Porcaroli è stata vittima di bullismo da ragazzina. Stiamo parlando di cyberbullismo, quello che molto spesso ha origine in rete, ma può comunque lasciare ferite profonde. In questo caso, il tutto è nato grazie a un gruppo Facebook. L’attrice, nata a Roma nel 1999, ha dichiarato: “Sono sempre stata filiforme. I ragazzi cercavano sederi e seni in lungo e in largo, le mie amiche avevano le loro forme, mi vennero un po’ di complessi. Su Facebook avevano creato gruppi: Benedetta Porcaroli piatta. Oggi il mio fisico lo vedo come una ... Leggi su zon (Di lunedì 9 maggio 2022) . Ecco le parole dell’attrice romana protagonista del film “La scuola cattolica”: LA STORIA DIdida ragazzina. Stiamo parlando di cyber, quello che molto spesso ha origine in rete, ma può comunque lasciare ferite profonde. In questo caso, il tutto è nato grazie a un gruppo Facebook. L’attrice, nata a Roma nel 1999, ha dichiarato: “semprefiliforme. I ragazzi cercavano sederi e seni in lungo e in largo, le mie amiche avevano le loro forme, mi vennero un po’ di complessi. Su Facebook avevano creato gruppi:piatta. Oggi il mio fisico lo vedo come una ...

