Basket, playoff Serie A2 2021/2022: Cantù batte Forlì in gara-2 dei quarti, 2-0 nella serie (Di lunedì 9 maggio 2022) L’Acqua S. Bernardo Cantù batte la Unieuro Forlì anche in gara-2 dei quarti di finale dei playoff della serie A2 2021/2022 di Basket. I padroni di casa, dopo essersi imposti sabato sfruttando il fattore ambientale, si ripetono al termine di un incontro davvero equilibrato e giocato sempre con le due squadre a stretto contatto. I romagnoli, però, avanti tra primo e secondo quarto, cedono alla distanza. Adesso la serie si sposta proprio nella città romagnola con gara-3 ed eventuale gara-4. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI Avvio molto positivo per Cantù con Da Ros che ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) L’Acqua S. Bernardola Unieuroanche in-2 deidi finale deidellaA2di. I padroni di casa, dopo essersi imposti sabato sfruttando il fattore ambientale, si ripetono al termine di un incontro davvero equilibrato e giocato sempre con le due squadre a stretto contatto. I romagnoli, però, avanti tra primo e secondo quarto, cedono alla distanza. Adesso lasi sposta propriocittà romagnola con-3 ed eventuale-4. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI Avvio molto positivo percon Da Ros che ...

