Basciagoni insieme a Soleil e Gianluca riuniti per un’iniziativa benefica | I dettagli (Di lunedì 9 maggio 2022) Basciagoni insieme a Gianluca Costantino e Soleil Sorge riuniti per un’iniziativa benefica ad Ibiza: ecco i dettagli emersi dalle parole dell’ex gieffino Basciagoni, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni negli ultimi mesi hanno varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip. insieme a loro anche Gianluca Costantino e l’amatissima Soleil Sorge hanno condiviso questa l’esperienza dentro la Casa più spiata d’Italia. Nel corso della sesta edizione del noto reality show i quattro gieffini sono riusciti a costruire un legame forte e speciale. Alessandro, Sophie, Soleil e Gianluca anche fuori dal reality show stanno realizzando innumerevoli ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 9 maggio 2022)Costantino eSorgeperad Ibiza: ecco iemersi dalle parole dell’ex gieffino, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni negli ultimi mesi hanno varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip.a loro ancheCostantino e l’amatissimaSorge hanno condiviso questa l’esperienza dentro la Casa più spiata d’Italia. Nel corso della sesta edizione del noto reality show i quattro gieffini sono riusciti a costruire un legame forte e speciale. Alessandro, Sophie,anche fuori dal reality show stanno realizzando innumerevoli ...

Advertising

361_magazine : - basciagonixever : RT @c_petito: Ormai Giorgia e Sophie sempre in giro insieme ???? #basciagoni - Simylunamylove : RT @c_petito: Ormai Giorgia e Sophie sempre in giro insieme ???? #basciagoni - c_petito : Ormai Giorgia e Sophie sempre in giro insieme ???? #basciagoni - basciagonixever : RT @CiboAmo: @noifolli CREDO SIA DI QUESTA SERA QUI…LA LORO PRIMA CENA INSIEME???? #Basciagoni -