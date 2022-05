Barbara D’Urso, che attacco: “Provo a spiegarlo in un modo carino” (Di lunedì 9 maggio 2022) Barbara D’Urso è intervenuta sulle recenti voci riguardanti il suo futuro. La showgirl chiarisce una volta per tutte: “Ci sono persone ossessionate da me” Barbara D’Urso ha voluto smentire, durante una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 9 maggio 2022)è intervenuta sulle recenti voci riguardanti il suo futuro. La showgirl chiarisce una volta per tutte: “Ci sono persone ossessionate da me”ha voluto smentire, durante una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

Lordivili : RT @enzogoku69: @MaQualeFrizione In che senso 'giornalismo'? Vedo molto di Barbara d'Urso in questi gossip che si spacciano per notizie ma… - _cazzzvuoii_ : Io comunque a 24 anni (quasi 25) me la sogno la vitalità che ha Barbara D’Urso a 65. - potterhead_1000 : RT @Mattiabuonocore: Io comunque vorrei Rinascere 2 con Cardi B nei panni di Lulù, Anastasia e Genoveffa nei panni di Volpe-Bruganelli, Bar… - enzogoku69 : @MaQualeFrizione In che senso 'giornalismo'? Vedo molto di Barbara d'Urso in questi gossip che si spacciano per not… - frullinoo : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Barbara D'Urso ?????????????????? -