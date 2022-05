ATP Roma 2022, possibile derby Sinner-Fognini al 2° turno! Ma c’è un ostacolo spagnolo da superare: il tabellone degli azzurri (Di lunedì 9 maggio 2022) Il main draw maschile degli Internazionali d’Italia 2022 di tennis a Roma ha visto il successo all’esordio di Fabio Fognini che ha superato l’austriaco Dominic Thiem, ed ora attende la possibile sfida con Jannik Sinner, testa di serie numero 10, che domani affronterà lo spagnolo Pedro Martinez: al secondo turno potrebbe esserci un derby italiano. Agli ottavi possibile incrocio con il russo Andrey Rublev, poi ai quarti probabile sfida altrettanto affascinante con il greco Stefanos Tsitsipas. Nella parte bassa del tabellone, visto il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz, strada spianata per il tedesco Alexander Zverev, poi possibile ultimo atto contro Novak Djokovic o Rafael ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Il main draw maschileInternazionali d’Italiadi tennis aha visto il successo all’esordio di Fabioche ha superato l’austriaco Dominic Thiem, ed ora attende lasfida con Jannik, testa di serie numero 10, che domani affronterà loPedro Martinez: al secondo turno potrebbe esserci unitaliano. Agli ottaviincrocio con il russo Andrey Rublev, poi ai quarti probabile sfida altrettanto affascinante con il greco Stefanos Tsitsipas. Nella parte bassa del, visto il forfait delloCarlos Alcaraz, strada spianata per il tedesco Alexander Zverev, poiultimo atto contro Novak Djokovic o Rafael ...

