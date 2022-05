ATP Roma 2022 | Fabio Fognini si impone su un Dominic Thiem in ripresa e attende Jannik Sinner al 2° turno

(Di lunedì 9 maggio 2022) Esultaal primodegli Internazionali d’Italia. L’azzurro trionfa per 6-4 7-6 contro unapparso a tratti non lontano dalla sua migliore versione, risultando più cinico rispetto al suo avversario quando contava. Ora il ligureal secondo, che debutterà domani contro Pedro Martinez.pare sul pezzo, molto attento ad ogni aspetto della sua partita. Lo si vede dal modo in cui annulla le due palle break nel quarto gioco da sotto 15-40: prima vincente e gran schema con dritto e chiusura a rete. L’azzurro è il più sciolto fra i due e ne approfitta nel nono game, quando costringead un dritto in controbalzo che va lontano dalle righe. Break ...

Advertising

OA_Sport : Fabio Fognini vince la battaglia con Dominic Thiem ed è al secondo turno di Roma - caro2_carol : RT @Eurosport_IT: MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ?????????? #Euro… - doubleG____ : RT @Eurosport_IT: MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ?????????? #Euro… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ??????????… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Al netto della forma ancora difficile di Dominic Thiem ???? oggi agli #IBI22 un buon Fabio #Fognini ????, continuo e concentr… -

Ubitennis

Il canadese, numero 10 della classifica, parla degli Internazionali die del suo rapporto con la terra rossa.Marian Vajda 'tradisce' Novak Djokovic: nuovo allievo per il coach a'Novak Djokovic o Rafael Nadal': Alcaraz rivela il miglior tennista del mondo- Il cammino di Novak Djokovic, ... ATP Roma, Nadal: " Il mio corpo è come una vecchia macchina. Per riaccenderla ci vorrà un po' di tempo" ROMA - Prosegue l'avventura di Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia, quinto Atp Masters 1000 stagionale con montepremi pari a 5.415.410 euro, in scena sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.Il 34enne di Sanremo vince 6-4, 7-6 contro l'austriaco e attende il risultato del match fra Sinner e Martinez per conoscere il suo prossimo avversario ...