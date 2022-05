Alvaro Morata e Alice Campello, guarda la loro nuova villa (Di lunedì 9 maggio 2022) Una grande casa in cui essere felici con i loro tre cuccioli. Alice Campello inquadra per i social i lavori in corso alla mega villa che sta facendo costruire insieme al marito Alvaro Morata. Una dimora da sogno, enorme e con ampie vetrate immersa nella natura. Il cantiere è ancora aperto, ma il loro sogno inizia già a prendere forma. Linee essenziali e pulite, terrazzi su più livelli, grandi finestre per lasciar entrare la luce. Quella di Morata e della Campello sarà una casa da sogno. Gli spazi ampi permetteranno sicuramente a Leonardo, Alessandro ed Edoardo di divertirsi liberamente. La villa in cui vivono al momento a Torino è arredata con un elegantissimo stile minimal, in cui il bianco è protagonista. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 9 maggio 2022) Una grande casa in cui essere felici con itre cuccioli.inquadra per i social i lavori in corso alla megache sta facendo costruire insieme al marito. Una dimora da sogno, enorme e con ampie vetrate immersa nella natura. Il cantiere è ancora aperto, ma ilsogno inizia già a prendere forma. Linee essenziali e pulite, terrazzi su più livelli, grandi finestre per lasciar entrare la luce. Quella die dellasarà una casa da sogno. Gli spazi ampi permetteranno sicuramente a Leonardo, Alessandro ed Edoardo di divertirsi liberamente. Lain cui vivono al momento a Torino è arredata con un elegantissimo stile minimal, in cui il bianco è protagonista. ...

Advertising

nclpcn : @phanculotutti @chiccochiesa @porcatrvia allora CALMA con alvaro morata - ParliamoDiNews : Alvaro Morata e Alice Campello, il nuovo nido d`amore è una villa extralusso | Intrattenimento #alessandromorata… - CitizensAddict : Barcelona 'rekindle interest in Bernardo Silva, Alvaro Morata, Joao Felix' #ManCity #MCFC | Sports Mole - sportli26181512 : Morata alla prova del 9 in Coppa Italia. Per la Juve il riscatto resta in bilico: Quando Alvaro Morata segna all'In… - lookatalessia_ : RT @gariglio_giada: Voglio un Alvaro Morata nella mia vita -