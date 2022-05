Vlahovic, Prandelli: “Deve restare tranquillo perché è un campione vero” (Di domenica 8 maggio 2022) Vlahovic Prandelli – Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana e storico allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TuttoSport. “Appena arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio, ha inevitabilmente avvertito una grande responsabilità perché da lui ci si aspettava tanto. E paradossalmente il fatto di aver cominciato al massimo, segnando subito tantissimo, lo ha messo in una condizione per cui la gente fosse portata a pensare che da solo poteva risolvere, tutti e subito, i problemi della Juventus. L’unico che mi permetto di dargli è quello di restare tranquillo. Lui è un campione vero, per cui di reti ne farà un mare”. Tra le parole dell’ex allenatore viola, anche l’argomento Vlahovic. L’attaccante Serbo infatti ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022)– Cesare, ex ct della Nazionale italiana e storico allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TuttoSport. “Appena arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio, ha inevitabilmente avvertito una grande responsabilitàda lui ci si aspettava tanto. E paradossalmente il fatto di aver cominciato al massimo, segnando subito tantissimo, lo ha messo in una condizione per cui la gente fosse portata a pensare che da solo poteva risolvere, tutti e subito, i problemi della Juventus. L’unico che mi permetto di dargli è quello di. Lui è un, per cui di reti ne farà un mare”. Tra le parole dell’ex allenatore viola, anche l’argomento. L’attaccante Serbo infatti ...

