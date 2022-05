Tanzania, una nazione africana a medio reddito e in continua crescita (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – Sono passati quasi due anni da quando la Banca mondiale ha dichiarato che la Tanzania è un Paese a medio reddito e i motivi dietro a questo importante traguardo sono tanti. Il governo di Dodoma non solo ha puntato molto sull’agricoltura e sul settore minerario, ma ha anche cercato di trarre vantaggio dalla sua posizione geografica permettendo alle nazioni confinanti che non hanno accesso al mare di usare le sue strade e le sue ferrovie per esportare i loro prodotti e le loro materie prime. Tanzania, una nazione in continua crescita grazie agli investimenti nelle infrastrutture Negli anni scorsi, sia la Banca africana di sviluppo che la Banca Mondiale hanno concesso alla Tanzania diversi prestiti che sono poi stati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – Sono passati quasi due anni da quando la Banca mondiale ha dichiarato che laè un Paese ae i motivi dietro a questo importante traguardo sono tanti. Il governo di Dodoma non solo ha puntato molto sull’agricoltura e sul settore minerario, ma ha anche cercato di trarre vantaggio dalla sua posizione geografica permettendo alle nazioni confinanti che non hanno accesso al mare di usare le sue strade e le sue ferrovie per esportare i loro prodotti e le loro materie prime., unaingrazie agli investimenti nelle infrastrutture Negli anni scorsi, sia la Bancadi sviluppo che la Banca Mondiale hanno concesso alladiversi prestiti che sono poi stati ...

