Spezia-Atalanta oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Lo Spezia di Thiago Motta ospita all’Alberto Picco l’Atalanta di Gasperini nella trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022. I bianconeri sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima rocambolesca contro la Lazio, ma la zona retrocessione è ancora distante cinque punti. L’Atalanta arriva invece dal doppio pareggio casalingo contro Torino e Salernitana. Appuntamento oggi, domenica 8 maggio, alle ore 12.30. La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Lodi Thiago Motta ospita all’Alberto Picco l’di Gasperini nella trentaseiesima giornata della. I bianconeri sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima rocambolesca contro la Lazio, ma la zona retrocessione è ancora distante cinque punti. L’arriva invece dal doppio pareggio casalingo contro Torino e Salernitana. Appuntamento, domenica 8 maggio, alle ore 12.30. La partita verrà trasmessa inesclusiva su DAZN. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA #SpeziaAtalanta oggi in tv: orario e diretta streaming - CalcioNews24 : #Atalanta contro lo #Spezia un solo risultato, ma è emergenza ?? - CalcioPillole : #Spezia e #Atalanta sono pronte ad affrontarsi nel lunch match della 36a giornata di #SerieA. Ecco statistiche, pre… - CJSizzles : 5/8 Italy Soccer 6:30 ET Spezia/Atalanta Over 3 -125 #GamblingTwitter #freepicks - BlackWhite1977 : RT @Boboj29: Nella 36 giornata Irrati non arbitra ma e' al Var in Spezia-Atalanta , e' possibile una sua designazione per mercoledi finale… -