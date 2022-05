Silvia Toffanin scoppia in lacrime | non riesce ad andate avanti | il dolore è troppo forte

(Di domenica 8 maggio 2022) Silvata a piangere durante la puntata di Verissimo. La conduttrice non ce la fatta a continuare. Ilper lei è ancoragrande da superare. Ecco che cosa è successo. È sicuramente una delle conduttrici più empatiche del piccolo schermo. La sua sensibilità è una delle qualità che l’hanno resa uno dei volti più amati dal pubblico che la segue ormai da moltissimi anni. Durante le sue interviste si lascia trasportare dai racconti e dalle storie che le vengono raccontate. Ma nelle sua vita ha vissuto unfortissimo che ancora nona superare. Sono ormai tantissime stagioni cheè al timone di Verissimo, talk show in cui è riuscita a crescere sia dal punto di vista lavorativo, ma ...

Advertising

Frances15892138 : RT @supremanes: Mara Venier ha fatto quello che avrebbe dovuto fare Silvia Toffanin. Zia Mara ha davvero scelto la gloria eterna. #Domenica… - Turbojr___ : Mi Serve Silvia Toffanin fake ho bisogno - ElisabettaS : #verissimo La Toffanin ha perso di ogni credibilità ormai. Difende sempre l'indifendibile oramai. Manuel Bortuzzo… - supremanes : Mara Venier ha fatto quello che avrebbe dovuto fare Silvia Toffanin. Zia Mara ha davvero scelto la gloria eterna.… - ElisabettaS : #verissimo #gfvip Silvia Toffanin, ma che dici? Hai vissuto Manuel al posto di Lulù, tu? Non ci risulta.Manuel Bort… -

La Venier considera però l'ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della ...... E a queste parole ha poi aggiunto : Nunzio Stancampiano e le dichiarazioni su Raimondo Todaro: 'È una persona speciale' Nel corso dell' intervista rilasciata a, il ballerino ...Silva Toffanin è scoppiata a piangere durante la puntata di Verissimo. La conduttrice non ce la fatta a continuare. Il dolore è grande.Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, Manuel Bortuzzo e il padre Franco non saranno più ospiti della puntata di oggi, domenica 8 maggio, di ...