Roma, viso ed estetica: “un sentiero comune” (Di domenica 8 maggio 2022) Nella giornata di sabato 7 maggio 2022, a Roma, nella sede della AFM School (presso il Polo Formativo della Capitale), ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei diplomi di “Facial Aesthetic Pratictionner“ che, i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri iscritti alla Scuola del corso A e B, potranno esibire nei propri Studi in quanto formati alla pratica inerente alle terapie estetiche del viso. L’evento è stato presenziato da personalità di spessore del calibro del dr. Carlo Ghirlanda (presidente ANDI) e del dr. Raffaele Indolo (presidente CAO). Il pensiero del Direttore del corso “Una Nuova proposta Terapeutica”, quella che l’Aesthetic Facial Medical School, in collaborazione con SIMEO, Associazione Italiana Medicina estetica Odontoiatrica, propone ai Medici Chirurghi e agli Odontoiatri , con l’ obiettivo di completare la preparazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 maggio 2022) Nella giornata di sabato 7 maggio 2022, a, nella sede della AFM School (presso il Polo Formativo della Capitale), ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei diplomi di “Facial Aesthetic Pratictionner“ che, i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri iscritti alla Scuola del corso A e B, potranno esibire nei propri Studi in quanto formati alla pratica inerente alle terapie estetiche del. L’evento è stato presenziato da personalità di spessore del calibro del dr. Carlo Ghirlanda (presidente ANDI) e del dr. Raffaele Indolo (presidente CAO). Il pensiero del Direttore del corso “Una Nuova proposta Terapeutica”, quella che l’Aesthetic Facial Medical School, in collaborazione con SIMEO, Associazione Italiana MedicinaOdontoiatrica, propone ai Medici Chirurghi e agli Odontoiatri , con l’ obiettivo di completare la preparazione ...

