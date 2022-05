(Di domenica 8 maggio 2022) Unaper contenere la: Nicola Zingaretti firma l'ordinanza della regione Lazio. Una area infetta provvisoria, con misure stringenti e divieti, e unadi attenzione, per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Peste suina, la Regione Lazio dispone la zona infetta. 'Vietato dare cibo agli animali, fare pic nic e organizzare… - fanpage : C'è preoccupazione a Roma per i casi di peste suina africana - Corriere : Cinghiali a Roma: dopo l’invasione, la peste suina. La Regione e la zona infetta, polemica su abbattimenti - MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: Peste suina, a #Roma individuata 'zona infetta': ecco cosa non si potrà fare - leggoit : #peste suina, a #roma scatta la zona rossa anti cinghiali: «Vietati pic-nic, cassonetti recintati» -

Una zona rossa per contenere la: Nicola Zingaretti firma l'ordinanza della regione Lazio. Una area infetta provvisoria, con misure stringenti e divieti, e una zona di attenzione, per impedire il proliferare della ...Dichiarata la 'zona infetta' Negli scorsi giorni a Roma è stato individuato il primo caso ditra i cinghiali . Questi animali, sempre più spesso si avvicinano ed entrano in città, ...La zona sarà indicata da cartelli e sarà vietato dare cibo agli animali, fare pic nic, organizzare eventi. Peste suina, nel Lazio disposta la zona infetta. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea ...Vediamo di cosa si tratta. Dichiarata la “zona infetta” Negli scorsi giorni a Roma è stato individuato il primo caso di peste suina tra i cinghiali. Questi animali, sempre più spesso si avvicinano ed ...