Meta, TikTok e YouTube potrebbero finalmente dover iniziare a condividere i dati con i ricercatori (Di domenica 8 maggio 2022) Mercoledì scorso, durante un'audizione intitolata «Trasparenza della piattaforma: comprensione dell'impatto dei social media», si è dibattuto – davanti ai membri del Congresso degli Stati Uniti – sulla necessità di una legislazione in grado di richiedere alle grandi piattaforme tecnologiche di rendersi disponibili a condividere i dati che raccolgono con ricercatori qualificati e membri del pubblico. Un importante atto legislativo sul tema, il Platform Transparency and Accountability Act, è stato introdotto a dicembre da un gruppo di senatori. Proprio uno di quei senatori, Chris Coons del Delaware, ha guidato l'udienza di mercoledì; era presente anche la senatrice Amy Klobuchar del Minnesota. Durante l'incontro, Coons e i suoi esperti hanno discusso circa la necessità di chiedere alle piattaforme di condividere con loro ...

