Lombardo-Consiglio vincono la Targa Florio Historic Rally

(Di domenica 8 maggio 2022) Il terzo atto del Campionato ItalianoAuto Storiche ha incoronato Angeloe Robertovincitori assoluti allan.106. L’equipaggio della Ro Racing ha realizzato gli scratch in cinque delle sei prove disputate in un contesto di gara sempre spettacolare, appassionato e ricco di caloroso pubblico. Una scelta centrata di Source

Lombardo – Consiglio, Porsche 911 carrera, vincono la Targa Florio Historic rally - Ciras: Lombardo - Consiglio, Porsche 911 Carrera vincono la Targa Florio Historic Rally - Auto:Targa Florio;vincono De Tommaso e Ascalone su Skoda. In Historic Rally dominio Lombardo e Consiglio su Porsche

I siciliani Angelo Lombardo e Roberto Consiglio su Porsche 911 vincono la gara valida come terzo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche per il II raggruppamento e risultano l'equipaggio vincitore assoluto. PORSCHE 911 CARRERA, VINCONO LA TARGA FLORIO HISTORIC RALLY Secondo raggruppamento e la vittoria nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche.