LIVE Arnaldi-Cilic | ATP Roma 2022 in DIRETTA | il 21enne n 277 del mondo cerca il colpaccio

Leggi su oasport

(Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta di Matteo-Marin, match valevole per il primo turno del Masters 1000 di. Sulla carta il croato partirà ovviamente con i favori del pronostico, ma attenzione a non sottovalutare l’azzurro, che potrebbe esaltarsi sulla terra rossa italiana.(n.277 del ranking) arriva a questa partita dopo la conquista del pass diretto per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia ottenuta nelle pre-qualificazioni grazie alla vittoria contro Francesco Forti. Notevoli poi anche le sue prestazioni di settimana scorsa al Garden, dove il classe 2001 ha prima sconfitto il serbo Nikola Milojevic (n.159) e ha poi strappato ...