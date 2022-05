LIVE Arnaldi-Cilic 1-6, ATP Roma 2022 in DIRETTA: primo set a senso unico (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 L’azzurro tiene il servizio con una buona accelerazione di dritto. 40-30 Finisce lungo il dritto di Arnaldi. 40-15 Cilic annulla la prima chance di 1-0. 40-0 Arnaldi vince un grande spazio grazie a un dritto incrociato stretto strepitoso. 30-0 Dritto in contropiede dell’azzurro. 15-0 Lunga la risposta di Cilic. Finora non c’è stata partita. Il numero 24 del ranking ATP ha fatto vedere un’ottima solidità al servizio e grande peso in risposta. 1-6 Tutto facile per Cilic. Il croato si aggiudica il primo set in appena 31 minuti. 40-15 Anche l’azzurro prova la palla corta ma Cilic ci arriva e dopo uno scambio a rete chiude facilmente il punto. 30-15 Questa volta passa la palla corta di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 L’azzurro tiene il servizio con una buona accelerazione di dritto. 40-30 Finisce lungo il dritto di. 40-15annulla la prima chance di 1-0. 40-0vince un grande spazio grazie a un dritto incrociato stretto strepitoso. 30-0 Dritto in contropiede dell’azzurro. 15-0 Lunga la risposta di. Finora non c’è stata partita. Il numero 24 del ranking ATP ha fatto vedere un’ottima solidità al servizio e grande peso in risposta. 1-6 Tutto facile per. Il croato si aggiudica ilset in appena 31 minuti. 40-15 Anche l’azzurro prova la palla corta maci arriva e dopo uno scambio a rete chiude facilmente il punto. 30-15 Questa volta passa la palla corta di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Arnaldi-Cilic 1-4 ATP Roma 2022 in DIRETTA: subito break per il croato - #Arnaldi-Cilic #DIRETTA: #subito - ParliamoDiNews : LIVE - Arnaldi-Cilic 1-6 0-0, primo turno Internazionali d`Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA… - zazoomblog : LIVE – Arnaldi-Cilic 0-3 primo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Arnaldi-Cilic #primo… - sportface2016 : LIVE - #Arnaldi-#Cilic, primo turno #IBI 2022: Segui il match in DIRETTA - infoitsport : LIVE - Arnaldi-Cilic, primo turno Internazionali d'Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA -