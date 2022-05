La gioia di Gasp dopo il 3-1 sullo Spezia | “Vittoria per i nostri tifosi”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 maggio 2022)la preziosaper 3-1erini dedica laai milleche hanno raggiunto il Pezo per sostenere la Dea: “Sono contento per loto.la pandemia che a Bergamo ha lasciato il segno, nelle ultime partite sono tornati in tanti e con grande entusiasmo. Anche in casa, dove magari non sempre siamo stati brillanti. Il tecnico nerazzurro è soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi: “Venire a vincere qui non era facile, anche perchè iavversari si stanno giovando ancora molto. Ma abbiamo fatto un’ottima gara, creando molte occasioni da rete. Peccato per l’errore sul loro gol, ma alla fine è andata bene”. L’Atalanta torna a segnare tre reti, ma il confronto con il numero di gol stagionali ...