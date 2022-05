Internazionali al via: sui campi del Foro Italico si allenano Nadal e Djokovic (Di domenica 8 maggio 2022) Roma – Sono ore di grande attesa al Foro Italico di roma. Domani inizia la 36esima edizione degli Internazionali d’Italia di tennis e i grandi del circuito Atp stanno arrivando nella Capitale e assaggiano i campi con i primi allenamenti. C’è entusiasmo per i visitatori e i tifosi già numerosi nella location all’ombra dello Stadio Olimpico. Rafael Nadal e Novak Djokovic, che potrebbero incontrarsi ai quarti di finale, danno mostra del loro talento in allenamento nei campi allestiti. Lo faranno nel campo 5, prima l’uno e poi l’altro. proprio sul rosso che potrebbe ospitare un loro eventuale match. Nella mattina di oggi Nadal ha già effettuato il suo allenamento sotto lo sguardo incantato ed entusiasta degli appassionati presenti. Ha scambiato qualche ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 8 maggio 2022) Roma – Sono ore di grande attesa aldi roma. Domani inizia la 36esima edizione deglid’Italia di tennis e i grandi del circuito Atp stanno arrivando nella Capitale e assaggiano icon i primi allenamenti. C’è entusiasmo per i visitatori e i tifosi già numerosi nella location all’ombra dello Stadio Olimpico. Rafaele Novak, che potrebbero incontrarsi ai quarti di finale, danno mostra del loro talento in allenamento neiallestiti. Lo faranno nel campo 5, prima l’uno e poi l’altro. proprio sul rosso che potrebbe ospitare un loro eventuale match. Nella mattina di oggiha già effettuato il suo allenamento sotto lo sguardo incantato ed entusiasta degli appassionati presenti. Ha scambiato qualche ...

