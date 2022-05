IMPACT: La prima difesa in ppv è vincente, Alexander supera Ishii a UnderSiege (Di domenica 8 maggio 2022) Il ppv Under Siege di IMPACT Wrestling si è concluso con la prima difesa titolata in un evento a pagamento di Josh Alexander della cintura mondiale. Una sfida difficile contro la leggenda giapponese Tomohiro Ishii. I due se le sono date di santa ragione e ci sono volute due C4 Spike per consentire al canadese per aver la meglio e conservare l’alloro. Alexander is still.. #ANDSTILL @IMPACTWRESTLING World Champion!@Walking Weapon #UnderSiege pic.twitter.com/rXkm1GqgWQ— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) May 8, 2022 Leggi su zonawrestling (Di domenica 8 maggio 2022) Il ppv Under Siege diWrestling si è concluso con latitolata in un evento a pagamento di Joshdella cintura mondiale. Una sfida difficile contro la leggenda giapponese Tomohiro. I due se le sono date di santa ragione e ci sono volute due C4 Spike per consentire al canadese per aver la meglio e conservare l’alloro.is still.. #ANDSTILL @WRESTLING World Champion!@Walking Weapon #pic.twitter.com/rXkm1GqgWQ—(@WRESTLING) May 8, 2022

Advertising

marcofeltracco : #IMPACTonAXSTV #ImpactWrestling ultimo episodio prima di #UnderSiege - allofmehs : No vabbè ma Daniel si ricorda perfettamente la prima volta che ha incontrato Lando tipo 10 anni fa e di aver parlat… - R0ByX : RT @butacit: La prima cosa che ci dice quello studio è che non è pubblicato su Nature ma su Scientific Report, testata open access dello st… - OssaniAnna : RT @butacit: La prima cosa che ci dice quello studio è che non è pubblicato su Nature ma su Scientific Report, testata open access dello st… - serenel14278447 : RT @butacit: La prima cosa che ci dice quello studio è che non è pubblicato su Nature ma su Scientific Report, testata open access dello st… -