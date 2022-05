Ilary Blasi ha un buon motivo per festeggiare: è la seconda volta che accade (Di domenica 8 maggio 2022) Adesso Ilary Blasi ha un valido motivo per festeggiare: è la seconda volta che accade, davvero incredibile quello che è successo. È lei la regina indiscussa del Venerdì e del Lunedì sera! Al timone de L’isola dei famosi per la sua seconda volta consecutiva, Ilary Blasi si dimostra ancora una volta irrefrenabile. Sempre pronta a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 8 maggio 2022) Adessoha un validoper: è lache, davvero incredibile quello che è successo. È lei la regina indiscussa del Venerdì e del Lunedì sera! Al timone de L’isola dei famosi per la suaconsecutiva,si dimostra ancora unairrefrenabile. Sempre pronta a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fraversion : “Il gobbo è andato troppo su, ti prego di tornare giù perché non lo so ancora a memoria la cosa del televoto”. A me… - ParliamoDiNews : Ilary Blasi rivela tutto ciò che pensa di Barbara d`Urso – Trash Blog #ilary #blasi #rivela #pensa #barbara… - infoitcultura : 'È stata rispedita in Italia': provvedimento urgente di Ilary Blasi, non poteva più restare sull'Isola - infoitcultura : Ilary Blasi, quanto costa il look total pink? Prezzo stellare - bragherissima : al momento immaginando molto ilary blasi alla conduzione di amigos -