Il Milan non trema a Verona: nuovo sorpasso sull'Inter (Di domenica 8 maggio 2022) La doppietta di Sandro Tonali e il gol di Florenzi nel finale hanno permesso al Milan di rimontare il Verona e di riprendersi il primato in classifica Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 maggio 2022) La doppietta di Sandro Tonali e il gol di Florenzi nel finale hanno permesso aldi rimontare ile di riprendersi il primato in classifica

Advertising

PBPcalcio : Il #Milan espugna Verona che da oggi non è più #Fatal. Rossoneri di nuovo in testa. @RafaeLeao7 è buggato signori… - sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - PBPcalcio : Non passa mai il tempo… #Tensione #Milan - Vittoriog82 : RT @nickkwolff: Il Milan ha avuto la pazienza di aspettare e lavorare su Leão, ora si ritrova un calciatore PAZZESCO con ancora margini di… - LucaDColella : RT @MilanUntoldStor: evento che cambierà per sempre la storia del Milan. Detto fatto. Il ragazzino con i capelli ricci viene aggregato all… -