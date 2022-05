Graduatorie GPS, non valutabili “altre attività di insegnamento”. Progetto Tutor di motoria alla primaria non dà punteggio (Di domenica 8 maggio 2022) Graduatorie GPS anni scolastici 2022/23 e 2023/24: il nostro parere sulla valutazione dei servizi svolti. Ricordiamo che la domanda prodotta sarà una autocertificazione, le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 maggio 2022)GPS anni scolastici 2022/23 e 2023/24: il nostro parere sulla valutazione dei servizi svolti. Ricordiamo che la domanda prodotta sarà una autocertificazione, le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa. L'articolo .

