Formula 1, la diretta del gran premio di Miami e dove vedere la gara in tv: Leclerc parte in pole. Doppietta Ferrari con Sainz secondo (Di domenica 8 maggio 2022) Un uno-due che mancava da Città del Messico 2019. Il sole di Miami bacia la Ferrari. Charles Leclerc dopo esser stato il più veloce nel Q1 e Q2 del Gp degli Stati Uniti non trema nel Q3, confermando di essere l’uomo più veloce sull’inedito circuito della Florida con un 1’28?796 che vale il primo posto in griglia, a quasi due decimi di distacco sul compagno di squadra Carlos Sainz, che precede per appena cinque preziosi millesimi Max Verstappen, costretto alla terza casella dopo un errore commesso nella fase decisiva dell’ultima sessione, dopo aver stampato inizialmente il miglior crono al primo tentativo. Completa la seconda fila l’altra Red Bull di Sergio Perez, a conferma che anche negli Usa sarà di nuovo un duello tra Ferrari e Red Bull. La gara è in programma domenica 8 maggio alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Un uno-due che mancava da Città del Messico 2019. Il sole dibacia la. Charlesdopo esser stato il più veloce nel Q1 e Q2 del Gp degli Stati Uniti non trema nel Q3, confermando di essere l’uomo più veloce sull’inedito circuito della Florida con un 1’28?796 che vale il primo posto in griglia, a quasi due decimi di distacco sul compagno di squadra Carlos, che precede per appena cinque preziosi millesimi Max Verstappen, costretto alla terza casella dopo un errore commesso nella fase decisiva dell’ultima sessione, dopo aver stampato inizialmente il miglior crono al primo tentativo. Completa la seconda fila l’altra Red Bull di Sergio Perez, a conferma che anche negli Usa sarà di nuovo un duello trae Red Bull. Laè in programma domenica 8 maggio alle ...

