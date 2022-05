Formula 1, Gp Miami oggi in tv: dove vedere la gara in diretta (Di domenica 8 maggio 2022) Weekend da non perdere per gli appassionati di F1. Questa settimana il Circus correrà per la prima volta sul nuovo tracciato di Miami.La conformazione della pista, con i suoi lunghi rettilinei, permetterà di assistere a... Leggi su europa.today (Di domenica 8 maggio 2022) Weekend da non perdere per gli appassionati di F1. Questa settimana il Circus correrà per la prima volta sul nuovo tracciato di.La conformazione della pista, con i suoi lunghi rettilinei, permetterà di assistere a...

Advertising

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - SkySportF1 : GP Miami, l'ex pilota Danica Patrick: 'Una donna in F1 è solo una questione di tempo' #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Sainz dopo le qualifiche del GP Miami: 'Non era facile, mi accontento del 2° posto' #SkyMotori #F1 #Formula1… - F1_news_bot : RT @Eurosport_IT: Altro grave errore per Carlos Sainz! ?? #Formula1 | #F1 | #MiamiGP | #Ferrari | #Sainz - Sabrina63967774 : RT @Eurosport_IT: Leclerc ? Sainz: la Ferrari si prende la prima fila a Miami! ?????? #F1 | #Formula1 | #MiamiGP | #Ferrari | #Leclerc | #Sa… -