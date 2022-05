Finale Amici 21, polemiche per il comportamento di Serena (Di domenica 8 maggio 2022) Una delle coppie più amate nate quest’anno nella scuola di Amici 21 – quella formata dal cantante Albe edalla ballerina Serena Carella – è finita nella bufera dopo la semiFinale. O meglio, a essere sommersa da una valanga di critiche è stata la 21enne allieva di Raimondo Todaro. Il suo comportamento, infatti, non è piaciuto affatto ai fan della coppia, in particolar modo quello che ha fatto quando Maria De Filippi ha detto ad Albe e Serena che solo uno di loro avrebbe avuto accesso alla Finale. Se Albe ha subito ceduto il suo posto alla fidanzata, quest’ultima non ha neanche fatto finta di non volere e non ha detto a sua volta che avrebbe sacrificato lei la Finale per concederla al fidanzato. Al contrario è sembrata accettare di buon grado la proposta altruistica del ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 8 maggio 2022) Una delle coppie più amate nate quest’anno nella scuola di21 – quella formata dal cantante Albe edalla ballerinaCarella – è finita nella bufera dopo la semi. O meglio, a essere sommersa da una valanga di critiche è stata la 21enne allieva di Raimondo Todaro. Il suo, infatti, non è piaciuto affatto ai fan della coppia, in particolar modo quello che ha fatto quando Maria De Filippi ha detto ad Albe eche solo uno di loro avrebbe avuto accesso alla. Se Albe ha subito ceduto il suo posto alla fidanzata, quest’ultima non ha neanche fatto finta di non volere e non ha detto a sua volta che avrebbe sacrificato lei laper concederla al fidanzato. Al contrario è sembrata accettare di buon grado la proposta altruistica del ...

Advertising

LCuccarini : Il clima è sempre più rovente e la finale si avvicina, abbiamo bisogno di voi e del vostro tifo. Domani sera, in pr… - itsannieilibon : RT @itsmc17: io la finale di amici continuo a vederla così mi dispiace #Amici21 - LuBlue94 : No perché ad Amici 15 ci stavano due Sony in finale e ad Amici 18 ci stavano solo 2 Universal. - michiamanogiul : Vi prego cacciamo quei 3 da amici. Cazzo, il vostro compito è giudicare e non lo sapete manco fare? Che costava ch… - RebsDiary : RT @tiziaacasoo: quando Filippo Maria Fanti in arte Irama prese la maglia della finale di amici 17 per primo. io ferma qui nonostante sian… -