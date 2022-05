F1, Esteban Ocon accusa la FIA: “Abbiamo chiesto di mettere barriere Tecpro, ma non è stato fatto nulla” (Di domenica 8 maggio 2022) Giornata da dimenticare al più presto in quel di Miami Gardens da parte di Esteban Ocon, che non ha potuto disputare le qualifiche sull’inedito circuito cittadino della Florida a causa di un incidente avvenuto durante la terza sessione di prove libere con la sua Alpine all’ingresso di curva 13. “Ho perso il posteriore nel tratto peggiore della pista e mi scuso col team per quanto accaduto. La nostra vettura è competitiva. È un errore che solitamente non commetto”, ha dichiarato il francese dell’Alpine ai microfoni di Sky Sport. Successivamente l’ex pilota Force India ha puntato il dito contro la FIA per non aver inserito le barriere Tecpro in quel punto dopo le sollecitazioni dei suoi colleghi: “Ciò che è inaccettabile è aver subito una decelerazione di 51G per un impatto non così grande. Non sono ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Giornata da dimenticare al più presto in quel di Miami Gardens da parte di, che non ha potuto disputare le qualifiche sull’inedito circuito cittadino della Florida a causa di un incidente avvenuto durante la terza sessione di prove libere con la sua Alpine all’ingresso di curva 13. “Ho perso il posteriore nel tratto peggiore della pista e mi scuso col team per quanto accaduto. La nostra vettura è competitiva. È un errore che solitamente non commetto”, ha dichiarato il francese dell’Alpine ai microfoni di Sky Sport. Successivamente l’ex pilota Force India ha puntato il dito contro la FIA per non aver inserito lein quel punto dopo le sollecitazioni dei suoi colleghi: “Ciò che è inaccettabile è aver subito una decelerazione di 51G per un impatto non così grande. Non sono ...

Advertising

MaryPayne9444 : RT @charlvsando: “il muro è duro” Esteban Ocon, #MiamiGP 2022 Grazie al cazzo awards, subito - TheMotorsportt : Esteban Ocon non prenderà parte alle qualifiche. L’incidente avvenuto nelle FP3 ha causato la rottura del telaio ch… - P300it : Niente qualifiche per Esteban Ocon. Nell'incidente delle FP3 il francese ha rotto il telaio della sua Alpine. #F1… - F1inGenerale_ : ??Esteban Ocon non parteciperà alle Qualifiche. I meccanici monteranno un nuovo telaio alla sua monoposto. #MiamiGP #F1inGenerale - panzerottoF1 : RT @mult1formula: BREAKING ?? Esteban Ocon non prederà parte alle qualifiche. Il suo telaio si è rotto nell'impatto con la barriera e non p… -