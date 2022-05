Elisa, chi è la mamma Silvia: “L’ho cresciuta da sola e sono orgogliosa di lei” (Di domenica 8 maggio 2022) Elisa Toffoli è cresciuta così con la mamma e la sorella Elena, di 11 anni più grande, riuscendo a frequentare molto meno il papà “Da bambina scrivere mi faceva compagnia – ha raccontato Elisa -, scrivevo dei diari. sono oggetti cari, in cui vado a rifare il punto, vado a vedere cosa pensavo 10 anni fa. A 15 anni lavoravo come parrucchiera nel salone di mia madre. Mia mamma è severissima e esigente, non è di quelle che dicono ogni cinque minuti: ‘Sei brava’. Oggi però la ringrazio. Da un lato anch’io sono così con i miei figli, però quello più tosto è mio marito Andrea. Io alla fine sono quella che non sa dire di no. E comunque è buono anche lui”. Una strana “famiglia allargata” quella di Elisa, che, paradossalmente, ha iniziato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022)Toffoli ècosì con lae la sorella Elena, di 11 anni più grande, riuscendo a frequentare molto meno il papà “Da bambina scrivere mi faceva compagnia – ha raccontato-, scrivevo dei diari.oggetti cari, in cui vado a rifare il punto, vado a vedere cosa pensavo 10 anni fa. A 15 anni lavoravo come parrucchiera nel salone di mia madre. Miaè severissima e esigente, non è di quelle che dicono ogni cinque minuti: ‘Sei brava’. Oggi però la ringrazio. Da un lato anch’iocosì con i miei figli, però quello più tosto è mio marito Andrea. Io alla finequella che non sa dire di no. E comunque è buono anche lui”. Una strana “famiglia allargata” quella di, che, paradossalmente, ha iniziato ...

