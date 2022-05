Doctor Strange nel multiverso della follia Sam Raimi torna e ci bombarda di colpi di scena

Advertising

MarvelNewsIT : Le porte fra gli universi si sono finalmente aperte... #DoctorStrange nel Multiverso della Follia vi aspetta ORA al… - ParliamoDiNews : Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Patrick Stewart potrebbe tornare ancora? La risposta dell`attore -… - ronniehowlett3 : RT @ParliamoDiNews: Patrick Stewart potrebbe tornare come Professor X dopo Doctor Strange 2 #patrick #stewart #potrebbe #tornare #professor… - Beatrice13039 : RT @daechwiten: ennesimo tweet di apprezzamento per benedict cumberbatch o doctor strange che anche a sto film fai emozionare #DoctorStran… - ParliamoDiNews : Patrick Stewart potrebbe tornare come Professor X dopo Doctor Strange 2 #patrick #stewart #potrebbe #tornare… -

Lo sceneggiatore dinel Multiverso della Follia e ex - head writer di Loki Michael Waldron ha brevemente parlato di cosa aspettarsi dalla seconda stagione della serie Disney+ , che tra l'altro entrerà a ......90 all'anno Difficilmente un personaggio come il Pugno di Khonshu avrebbe potuto convincere gli spettatori a correre in sala con lo stesso entusiasmo con cui hanno assistito anel ...Come abbiamo riportato, le prevendite di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sono state superiori a tutti i film del 2022, dunque ci sono ben pochi dubbi sul successo che la pellicola riscuoter ...In Italia raggiunge i 4,5 milioni. Negli USA il film apre con ben 32 milioni di dollari, secondo miglior dato dell’era pandemica (dopo Spider-Man: No Way Home). Doctor Strange conquista il mondo. di A ...