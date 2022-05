Dal GF Vip alla sala operatoria: “Situazione delicata”, grande apprensione tra i fan (Di domenica 8 maggio 2022) Preoccupazione alle stelle per il protagonista del GF Vip: l’intervento improvviso ha scosso i follower della coppia. Alfonso Signorini del GF Vip (fonte youtube)Nelle ultime ore un’allarmante indiscrezione è dilagata ovunque sui social: uno dei volti dell’ultima edizione del “GF Vip” avrebbe denunciato un problema di salute. Si sarebbe quindi reso necessario un intervento chirurgico, che lo staff medico ha attuato nella giornata di ieri. L’ex concorrente in questione è Alessandro Basciano, volto anche di un’edizione del format “Temptation Island”. Alessandro Basciano ha instaurato con l’influencer Sophie Codegoni una relazione romantica all’interno delle mura della casa di Cinecittà, e il rapporto è fiorito ulteriormente dopo l’eliminazione dal format. Sophie e Alessandro godono di un enorme seguito, oltre che dell’appoggio di un fandom dedicato, quello dei ... Leggi su specialmag (Di domenica 8 maggio 2022) Preoccupazione alle stelle per il protagonista del GF Vip: l’intervento improvviso ha scosso i follower della coppia. Alfonso Signorini del GF Vip (fonte youtube)Nelle ultime ore un’rmante indiscrezione è dilagata ovunque sui social: uno dei volti dell’ultima edizione del “GF Vip” avrebbe denunciato un problema di salute. Si sarebbe quindi reso necessario un intervento chirurgico, che lo staff medico ha attuato nella giornata di ieri. L’ex concorrente in questione è Alessandro Basciano, volto anche di un’edizione del format “Temptation Island”. Alessandro Basciano ha instaurato con l’influencer Sophie Codegoni una relazione romantica all’interno delle mura della casa di Cinecittà, e il rapporto è fiorito ulteriormente dopo l’eliminazione dal format. Sophie e Alessandro godono di un enorme seguito, oltre che dell’appoggio di un fandom dedicato, quello dei ...

Advertising

acmilan : Vuoi vincere una Vip Experience o due biglietti per #MilanAtalanta, offerti dal nostro Official Crypto Trading Part… - gratzcalli : @nonono82603810 @FmMosca Sui malori ed effetti avversi, si registrano nella massa, mentre vip, giornalisti e politi… - GiammyB91 : @AuroraLittleSun Una volta esistevano anche anticorpi naturali.. Ma quelli costano troppo poco.. Anzi niente.. E no… - Fabfalvo1 : @HoaraBorselli Francamente difendere l'obiettivitá della Berlinguer non mi sembra nemmeno un granché, soprattutto… - MariAnn02373805 : @GiorgiaMeloni I NATI DAL 2009, PASSO ALLO STATO CHIESA SOFFERENZE ???????????????X ANTICRISTO 100 FILMATI PLAGIO MEDIATI… -