Da ingegnere Ferrari alla cattedra: “Insegnare è una missione, si fa per passione, non per i soldi”. La storia di Silvio (Di domenica 8 maggio 2022) Silvio Capizzoto, 46 anni, messinese di nascita, dopo anni passati nel settore automobilistico, tra Lamborghini, Fiat e Ferrari, ha deciso di lasciare la carriera da ingegnere per fare l'insegnante. "Ho deciso a un certo punto di mollare tutto e dedicarmi all'insegnamento. L'insegnamento è per me una missione", racconta a Orizzonte Scuola. Silvio insegna da 4 anni in un istituto professionale di Modena. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 maggio 2022)Capizzoto, 46 anni, messinese di nascita, dopo anni passati nel settore automobilistico, tra Lamborghini, Fiat e, ha deciso di lasciare la carriera daper fare l'insegnante. "Ho deciso a un certo punto di mollare tutto e dedicarmi all'insegnamento. L'insegnamento è per me una", racconta a Orizzonte Scuola.insegna da 4 anni in un istituto professionale di Modena. L'articolo .

