Covid | 1 985 nuovi casi in Lombardia e 22 decessi | a Bergamo 194 contagi

(Di domenica 8 maggio 2022) Con 20.478 tamponi effettuati è di 1.985 il numero dipositivi alregistrati in, con un tasso di positività in calo al 9.7% (ieri era al 12,6%). Sono i dati che vengono resi noti dal Ministero della Salute. Aumenta il numero dei ricoverati nelle terapie intensive (+1, 35) mentre diminuisce nei reparti (-32, 1.099). Sono 22 iche portano il totale da inizio pandemia a 40.131 morti in regione. I DATI Milano: 913.386 (554) Brescia: 351.433 (279) Varese: 257.805 (142) Monza e della Brianza: 254.817 (178): 215.454 (194) Como: 173.272 (133) Pavia: 148.829 (97) Mantova: 118.864 (79) Cremona: 92.107 (78) Lecco: 84.031 (75) Lodi: 60.031 (30) Sondrio: 47.124 (83)