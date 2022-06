Concerto evento dei Modà all’Arena di Verona (Di domenica 8 maggio 2022) Domani i Modà, dopo quasi 10 anni, tornano all’Arena di Verona per un Concerto all’insegna dell’amore! Dopo 10 anni i Modà tornano all’Arena di Verona con “Buona Fortuna Tour” La band composta da Francesco (Kekko) Silvestre, Claudio Dirani, Stefano Forcella, Enrico Zapparoli e Diego Arrigoni, non è nuova all’Arena. Il gruppo, infatti, si è esibito più volte su quel palco: nel 2012, nel 2013 e in tanti festival (Wind Music Awards, per esempio). Sicuramente, però, il Concerto più bello all’Arena risale al 2012 quando i Modà si esibirono in diretta nazionale. Il Concerto, infatti, fu trasmesso a reti unificate su Radio Italia e RTL 102.5. Il gruppo fece un soldout in pochi giorni e ... Leggi su thegametv (Di domenica 8 maggio 2022) Domani i, dopo quasi 10 anni, tornanodiper unall’insegna dell’amore! Dopo 10 anni itornanodicon “Buona Fortuna Tour” La band composta da Francesco (Kekko) Silvestre, Claudio Dirani, Stefano Forcella, Enrico Zapparoli e Diego Arrigoni, non è nuova. Il gruppo, infatti, si è esibito più volte su quel palco: nel 2012, nel 2013 e in tanti festival (Wind Music Awards, per esempio). Sicuramente, però, ilpiù bellorisale al 2012 quando isi esibirono in diretta nazionale. Il, infatti, fu trasmesso a reti unificate su Radio Italia e RTL 102.5. Il gruppo fece un soldout in pochi giorni e ...

