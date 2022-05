Campo largo? Tra Pd e 5 Stelle non è mai stato amore ma… Parla Diamanti (Di domenica 8 maggio 2022) Crisi di governo scongiurata, assicura il segretario del Pd Enrico Letta. Staremo a vedere. L’unico elemento di certezza è l’oggettiva difficoltà di coabitazione a Palazzo Chigi tra Movimento Cinque Stelle e dem. L’ipotesi del Campo largo sembra sbiadire alla luce dei “punti irrinunciabili” sui quali i due partiti si stanno arroccando. Il conflitto in Ucraina, il caso Petrocelli e gli echi di antichi amori putiniani da parte dei pentastellati sono l’altro elemento che sta raffreddando sempre più i rapporti tra Conte e Letta. In realtà, quello che sta emergendo oggi “è il frutto di un amore mai sbocciato”. Giovanni Diamanti, docente, saggista e co-fondatore dell’agenzia di sondaggi Quorum-YouTrend, ribalta l’angolo di visuale. Diamanti, sta dicendo che tra Pd e 5 Stelle ... Leggi su formiche (Di domenica 8 maggio 2022) Crisi di governo scongiurata, assicura il segretario del Pd Enrico Letta. Staremo a vedere. L’unico elemento di certezza è l’oggettiva difficoltà di coabitazione a Palazzo Chigi tra Movimento Cinquee dem. L’ipotesi delsembra sbiadire alla luce dei “punti irrinunciabili” sui quali i due partiti si stanno arroccando. Il conflitto in Ucraina, il caso Petrocelli e gli echi di antichi amori putiniani da parte dei pentastellati sono l’altro elemento che sta raffreddando sempre più i rapporti tra Conte e Letta. In realtà, quello che sta emergendo oggi “è il frutto di unmai sbocciato”. Giovanni, docente, saggista e co-fondatore dell’agenzia di sondaggi Quorum-YouTrend, ribalta l’angolo di visuale., sta dicendo che tra Pd e 5...

