Calciomercato Empoli | tre big in lizza per il gioiellino

L'attuale stagione non si è ancora conclusa, ma le società di Serie A stanno già pensando alla prossima sessione di mercato ed agli obiettivi da prendere in considerazione. Ci sono alcuni giocatori provenienti da formazioni di medio-bassa classifica che sono diventati l'oggetto del desiderio dei club più blasonati. E' questo il caso di Kristjan Asllani. Il centrocampista dell'Empoli, classe 2002, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nicolò Schira, è nel mirino di Roma, Inter e Napoli. Calciomercato Empoli Asllani Asllani, dopo un inizio di stagione da riserva, è riuscito a scalare le gerarchie e diventare un titolare inamovibile per il tecnico Aurelio Andreazzoli. Finora, il giocatore ha disputato ventuno partite e, durante la partita contro l'Inter di venerdì, ha segnato il suo primo gol in Serie A. Juri Modugno

