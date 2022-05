Calcio: Mihajlovic, 'inaspettati cori tifosi Venezia per me, hanno dimostrato signorilità' (Di domenica 8 maggio 2022) Venezia, 8 mag. - (Adnkronos) - "È stato un momento molto particolare e inaspettato, ringrazio i tifosi del Venezia perché non è roba da tutti i giorni che una tifoseria avversaria faccia i cori per l'allenatore dell'altra squadra. Li ringrazio molto perché hanno dimostrato signorilità". L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic commenta così i cori e gli applausi dei tifosi del Venezia nei suoi confronti durante il match vinto dai lagunari per 4-3 sugli emiliani. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022), 8 mag. - (Adnkronos) - "È stato un momento molto particolare e inaspettato, ringrazio idelperché non è roba da tutti i giorni che una tifoseria avversaria faccia iper l'allenatore dell'altra squadra. Li ringrazio molto perché". L'allenatore del Bologna Sinisacommenta così ie gli applausi deidelnei suoi confronti durante il match vinto dai lagunari per 4-3 sugli emiliani.

Advertising

sportface2016 : #Bologna, che stoccata di #Mihajlovic all'#Inter: “Volevano vincerla prima perché sul campo non ce l’avrebbero mai… - sportmediaset : Bentornato Sinisa: Miha torna in panchina dopo un mese e mezzo #veneziabologna #mihajlovic #sportmediaset… - sportmediaset : Bologna, la vittoria più bella: Mihajlovic lascia l'ospedale #MIhajlovic #bologna #sportmediaset… - TV7Benevento : Calcio: Mihajlovic, 'inaspettati cori tifosi Venezia per me, hanno dimostrato signorilità' -… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: torna Mihajlovic, ma Venezia festeggia 4-3 Da 2-0 a 2-3,al 93' vittoria su Bologna che tiene a galla veneti -