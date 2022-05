Bono a Kiev con The Edge: il concerto a sorpresa nella metropolitana (Di domenica 8 maggio 2022) Bono, concerto nella metropolitana a Kiev Kiev, 8 maggio 2022 - concerto a sopresa di Bono e David Howell Evans (The Edge) nella metropolitana di Kiev. I due membri degli U2 sono arrivati nella ... Leggi su quotidiano (Di domenica 8 maggio 2022), 8 maggio 2022 -a sopresa die David Howell Evans (Thedi. I due membri degli U2 sono arrivati...

Advertising

MediasetTgcom24 : Concerto improvvisato degli #U2 nella metropolitana di #Kiev. Bono e The Edge hanno duettato con la band ucraina… - repubblica : Ucraina, Bono e The Edge suonano a sorpresa nella metropolitana di Kiev - Guarda il video - SkyTG24 : Kiev, Bono elogia la lotta per la libertà e canta i classici degli U2 con The Edge. VIDEO - marcoprat : RT @oggisettimanale: Il presidente #Zelensky ha invitato Bono e The Edge degli @U2 a cantare a #Kiev in segno di solidarietà con la popolaz… - neuron_lost : RT @MediasetTgcom24: Concerto improvvisato degli #U2 nella metropolitana di #Kiev. Bono e The Edge hanno duettato con la band ucraina Ant… -