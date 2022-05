ATP Roma 2022: Francesco Passaro si arrende in due set al cileno Garin (Di domenica 8 maggio 2022) Si interrompe la favola di Francesco Passaro agli Internazionali d’Italia 2022. Il nativo di Perugia, bravissimo ad ottenere la wild card dalle pre-qualificazioni, centrando il primo main draw in un Masters 1000, è stato sconfitto dal cileno Cristian Garin, numero 39 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Un’esperienza comunque assolutamente positiva per il numero 366 del ranking ATP, che ha vissuto una settimana magica al Foro Italico, con la speranza che sia un punto di partenza per un carriera ad ottimi livelli. Oggi sicuramente il tennista umbro ha pagato la differenza di livello con il suo avversario ed una seconda di servizio troppo debole, con la quale ha appena vinto il 23% dei punti. Il primo set è una girandola di break. ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Si interrompe la favola diagli Internazionali d’Italia. Il nativo di Perugia, bravissimo ad ottenere la wild card dalle pre-qualificazioni, centrando il primo main draw in un Masters 1000, è stato sconfitto dalCristian, numero 39 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Un’esperienza comunque assolutamente positiva per il numero 366 del ranking ATP, che ha vissuto una settimana magica al Foro Italico, con la speranza che sia un punto di partenza per un carriera ad ottimi livelli. Oggi sicuramente il tennista umbro ha pagato la differenza di livello con il suo avversario ed una seconda di servizio troppo debole, con la quale ha appena vinto il 23% dei punti. Il primo set è una girandola di break. ...

