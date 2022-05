Anticipazioni Uomini e Donne, si allontana la scelta: colpo di scena anche per Gemma (Di domenica 8 maggio 2022) E’ sempre più lontana la scelta dei tronisti di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione arriva anche una novità di Gemma: le Anticipazioni. Sono momenti decisivi per Uomini e Donne che si avvicina al fine della stagione. Al momento però il destino dei tronisti è tutt’altro che deciso: andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime puntate. La scelta del tronista è sempre più lontana: il motivo (via Screenshot)In vista della nuova settimana di Uomini e Donne, sono tante le Anticipazioni che sono spuntate fuori. Infatti sabato 7 maggio sono andate in onda le nuove registrazioni in cui si è parlato soprattutto di i Luca Salatino e Veronica Rimondi. A lanciare ... Leggi su vesuvius (Di domenica 8 maggio 2022) E’ sempre più lontana ladei tronisti di. Nell’ultima registrazione arrivauna novità di: le. Sono momenti decisivi perche si avvicina al fine della stagione. Al momento però il destino dei tronisti è tutt’altro che deciso: andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime puntate. Ladel tronista è sempre più lontana: il motivo (via Screenshot)In vista della nuova settimana di, sono tante leche sono spuntate fuori. Infatti sabato 7 maggio sono andate in onda le nuove registrazioni in cui si è parlato soprattutto di i Luca Salatino e Veronica Rimondi. A lanciare ...

