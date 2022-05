"Amici 21", volano in finale Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena (Di domenica 8 maggio 2022) Il ballerino Dario è l'eliminato della semifinale: domenica 15 sarà finale a sei. Ospite in studio Marco Mengoni, che ha cantato il nuovo singolo 'No ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 maggio 2022) Il ballerino Dario è l'eliminato della semi: domenica 15 saràa sei. Ospite in studio Marco Mengoni, che ha cantato il nuovo singolo 'No ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: #Amici21 Anche #Albe e #Serena volano in finale ???? - zazoomblog : Amici 21 la semifinale: Dario Schirone eliminato sei allievi volano in finale - #Amici #semifinale: #Dario… - infoitcultura : Amici 21, colpo di scena in studio: Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena volano in finale! - zazoomblog : Amici 21 la semifinale: Dario Schirone eliminato sei allievi volano in finale - #Amici #semifinale: #Dario… - IsaeChia : #Amici21, la semifinale: Dario Schirone eliminato, sei allievi volano in finale A sorpresa un parimerito tra Albe… -