WWE | Drew Gulak le prende anche da Gunther | dopo Smackdown scatta la frustrazione

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 7 maggio 2022) Da un po’ di settimane,sta vivendo un periodo veramente difficile a. Non solo le ha prese da Ronda Rousey e da Charlotte, ma non riesce a emergere nel roster e a ritagliarsi uno spazio soddisfacente. Nell’ultima puntata dello show ha persino perso in pochi minuti controin uno squash prolungato. Nel backstage, una volta conclusa la diretta, il wrestler ha dato sfogo alla sua rabbia, perdendo letteralmente il controllo. Lo scatto dinel post show EXCLUSIVE: After suffering yet another week of anguish with his loss at the hands of the dominate @AUT, @loses control backstage on #. pic.twitter.com/pAZFO9Q9kN— WWE (@WWE) May 7, 2022