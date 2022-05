Voci di mercato anche su Di Lorenzo: c’è l’interesse dalla Spagna! (Di sabato 7 maggio 2022) Giovanni Di Lorenzo si è dimostrato un giocatore fondamentale nella formazione di Luciano Spalletti. Prima dell’infortunio di Napoli-Udinese, il terzino destro azzurro era stato impiegato in tutte le partite, a riprova della sua importanza nel gioco del tecnico di Certaldo. FOTO: Getty Images, Giovanni Di Lorenzo Il talento del calciatore italiano è sotto gli occhi di tutti e non sono mancati tentativi di portarlo lontano dal club partenopeo. L’edizione odierna de Il Mattino parla di un interesse speciale soprattutto da parte dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo aveva già provato ad attirare Di Lorenzo a gennaio con un’offerta da 14 milioni, che non è stata accolta dal patron del Napoli. Ad oggi pare che l’interesse per il terzino non sia scemato in casa Atletico e che, anzi, la squadra di Madrid si stia ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Giovanni Disi è dimostrato un giocatore fondamentale nella formazione di Luciano Spalletti. Prima dell’infortunio di Napoli-Udinese, il terzino destro azzurro era stato impiegato in tutte le partite, a riprova della sua importanza nel gioco del tecnico di Certaldo. FOTO: Getty Images, Giovanni DiIl talento del calciatore italiano è sotto gli occhi di tutti e non sono mancati tentativi di portarlo lontano dal club partenopeo. L’edizione odierna de Il Mattino parla di un interesse speciale soprattutto da parte dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo aveva già provato ad attirare Dia gennaio con un’offerta da 14 milioni, che non è stata accolta dal patron del Napoli. Ad oggi pare cheper il terzino non sia scemato in casa Atletico e che, anzi, la squadra di Madrid si stia ...

