VIDEO Carlos Sainz sbatte contro il muro a Miami | Ferrari disintegrata nelle prove libere

Leggi su oasport

(Di sabato 7 maggio 2022)è andato are violentementeilnel corso delle2 del GP di2022. Il pilota dellaha commesso un gravissimo errore: ha perso illlo della monoposto in uscita dalla curva 13, si è girato ed è finitoilcon la fiancata sinistra della monoposto. I meccanici del Cavallino Rampante saranno chiamati a qualche ora di straordinario per riparare il mezzo in vista delle qualifiche di domani. Lo spagnolo è incappato in un altro grave errore in questo avvio di stagione.era infatti andato are durante il Q2 delle qualifiche del GP di Imola e in Australia ...