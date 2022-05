Valeria Graci, a processo contro l’ex marito Simon Russo : “Vittima dibdtalking e violenza” (Di sabato 7 maggio 2022) Valeria Graci Vittima di stalking, l’attrice è stata insultata e minacciata dall’ex marito, il quale l’avrebbe tormentata con telefonate e messaggi, tanto da costringerla a bloccare le chiamate sul telefonino. Inoltre, dopo una lite, le avrebbe strappato il cellulare dalle mani e lo avrebbe fatto a pezzi. Come se ciò non bastasse, la comica di Zelig è stata anche ricattata: l’uomo le avrebbe detto che non le avrebbe riportato il figlio a casa. Per tutti questi motivi Simon Russo, 50 anni, finisce a processo: è stato, infatti, rinviato a giudizio dal gup Valerio Savio, secondo quanto riportato da Il Messaggero. Il pm Eleonora Fini accusa l’imputato di stalking. La prima udienza si terrà il 22 settembre. l’ex marito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022)di stalking, l’attrice è stata insultata e minacciata dal, il quale l’avrebbe tormentata con telefonate e messaggi, tanto da costringerla a bloccare le chiamate sul telefonino. Inoltre, dopo una lite, le avrebbe strappato il cellulare dalle mani e lo avrebbe fatto a pezzi. Come se ciò non bastasse, la comica di Zelig è stata anche ricattata: l’uomo le avrebbe detto che non le avrebbe riportato il figlio a casa. Per tutti questi motivi, 50 anni, finisce a: è stato, infatti, rinviato a giudizio dal gup Valerio Savio, secondo quanto riportato da Il Messaggero. Il pm Eleonora Fini accusa l’imputato di stalking. La prima udienza si terrà il 22 settembre....

